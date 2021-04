Inter, c’è la fila per Satriano. Dall’Arsenal al City, big in pressing sul giovane Primavera

L'attaccante della Primavera dell'Inter sta attirando le attenzioni delle big europee della Premier e non solo

L'Inter aspetta l'arrivo del presidente Steven Zhang per portare avanti alcuni rinnovi di contratto e per definire le strategie di mercato per la prossima stagione. Ci sono alcuni big da blindare, ma non solo. C'è anche un giovane della Primavera dell'Inter che sta attirando le attenzioni di tutte le big europee e in estate potrebbe scatenarsi un'asta per il giocatore. Si tratta dell'attaccante uruguagio Martin Satriano.