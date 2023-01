Il prescelto è Scalvini: “Fabbian? No, l’Inter può offrire quest’altro nome”

E' Giorgio Scalvini il prescelto in casa Inter come difensore del futuro. Il club nerazzurro, preso atto del probabile addio di Milan Skriniar, ha messo il mirino sul gioiellino dell'Atalanta e sta studiando il piano per andare a prenderlo in estate. Spiega il Corriere dello Sport: "Il 19enne dei bergamaschi metterebbe d’accordo tutti a Milano, visto che può giocare indifferentemente sia a quattro sia a tre. Ma il suo costo, sui 40 milioni di euro, spaventa eccome l’ad Marotta e il ds Ausilio.