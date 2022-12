Scalvini, l’Inter c’è ma la concorrenza è altissima. Asta aperta: la richiesta dell’Atalanta

"Le grandi d'Europa in fila per Giorgio Scalvini. L'Inter non fa mistero di seguire da tempo il jolly dell'Atalanta, ma sa bene che anticipare la concorrenza di Bayern, City e Liverpool sarà complicato. I campioni di Germania e le due big inglesi sono alla finestra per questo 19enne che ha debuttato in A non ancora maggiorenne, nell'ottobre 2021, e che ha già "assaggiato" sia l'Europa League con gli uomini di Gasperini sia la Nations League con l'Italia di Mancini", riporta La Gazzetta dello Sport.