Scamacca, offerta Inter rifiutata dal Sassuolo. E a gennaio sarà derby con la Juve

Il giovane attaccante del Sassuolo piace a Inter e Juve che potrebbero darsi battaglia nella finestra invernale di mercato

"L’alternativa principale è Gianluca Scamacca, con i suoi tre gol nelle ultime quattro partite. In estate Allegri era stato chiaro: pollice su e alto gradimento. L’opinione non è cambiata e Scamacca, tra gennaio e giugno, può diventare una soluzione per la Juve, come in Emilia sanno bene: a Torino, ci pensano. Il Sassuolo al momento tiene alte le richieste – 40 milioni o poco meno – e non ha fretta. Anzi, porterebbe volentieri il discorso a giugno, considerato che in inverno cederà probabilmente Jeremie Boga. Il mercato però sorprende e non si può non ricordare che la Juve in estate ha trovato l’accordo per Locatelli: prestito con obbligo di riscatto. E allora, l’oroscopo per gennaio suggerisce il ritorno di un grande classico: il duello tra Juve e Inter, che si è fatta sotto per prima col Sassuolo con una proposta (rifiutata) per un prestito. Ma l’Inter non molla. Eccole qui, due vecchie partite juventine che si possono riaprire, con Commisso e l’Inter di Marotta", spiega il quotidiano.