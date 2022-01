Scamacca, derby Inter-Milan. Nerazzurri in largo vantaggio, il Sassuolo chiede 40 milioni

L'attaccante del Sassuolo è il grande obiettivo dell'Inter per l'attacco del prossimo anno, ma sulle sue tracce c'è anche il Milan

Uomo mercato, è pronto il derby delle milanesi per l'attaccante Scamacca, il cui idolo è Zlatan Ibrahimovic. Inter e Milan se lo contenderanno a colpi di ingaggio e bonus visto che la Juve ha puntato su Vlahovic.

Inter in largo vantaggio essendosi mossa già da tempo, valutazione 40 milioni di euro a salire, ma dipenderà dalle prestazioni e dai gol che segnerà in campionato. Sta diventando un attaccante completo, fisico, ma anche tattico e tecnico. Capace di far salire la squadra.