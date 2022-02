Parlano Scamacca e Frattesi: “Pronti al salto dopo uno o due anni fatti bene”

I due obiettivi di mercato dell'Inter, ora al Sassuolo, hanno parlato in esclusiva a Sportweek. Ecco un'anticipazione della doppia intervista

Due grandi obiettivi di mercato estivi dell’Inter. Sono Gianluca Scamacca , primissima scelta per l’attacco, e Davide Frattesi . Entrambi di proprietà del Sassuolo e grandi protagonisti in questa stagione, si sono raccontati - in coppia - in esclusiva a Sportweek, allegato alla Gazzetta dello Sport di domani. Un’anticipazione è uscita proprio sull’edizione odierna della rosea. “Abbiamo percorso la stessa strada, che non è cambiata mai”, dice Scamacca per spiegare l’amicizia fraterna che li lega.

Ecco quanto si legge oggi sulla Gazzetta: “Ma è meglio una maglia da titolare nel Sassuolo o il rischio di far la riserva in una grande squadra, gli abbiamo chiesto. La risposta di entrambi ci è sembrata sincera, anche se un po’ masticata dopo qualche istante di riflessione: «Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto», dice Frattesi. «E comunque qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni ci porta oggi ad andare a vincere in casa delle grandi», aggiunge Scamacca. Naturalmente, dovesse davvero arrivare la chiamata, nessuno dei due oserebbe rinunciare. Anche perché carattere e personalità non gli fanno certamente difetto. La possibilità di giocare ancora uno accanto all’altro sarebbe poi la coperta di Linus, una sorta di protezione e di portafortuna ideale, a maggior ragione in un club dove pressioni e aspettative sono assai superiori a quelle attuali. E poi, come ricorda Scamacca, «nel calcio la fine del mondo non esiste. È capitato anche a me di ingigantire i problemi e le difficoltà del momento, poi ho capito che quelli veri sono altri e tutti fuori dal calcio. Nel nostro lavoro, dopo una gara andata male ce n’è sempre un’altra che ti offre l’occasione di riscattarti»”, si legge. A domani per l’intervista integrale dei due grandi obiettivi di mercato dell’Inter.