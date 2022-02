Scamacca ha detto sì, ora l’Inter vuole bloccarlo: si cerca la contropartita giusta

L'attaccante del Sassuolo è l'obiettivo numero uno del prossimo mercato estivo dei nerazzurri: la strategia

Il nome per l'attacco dell'Inter della prossima stagione c'è ed è risaputo da tempo: è quello di Gianluca Scamacca: La dirigenza nerazzurra ha individuato nel bomber del Sassuolo l'elemento giusto per completare e ringiovanire il proprio reparto avanzato, e il giocatore avrebbe già dato il suo assenso alla destinazione milanese . Tuttosport fa il punto sull'operazione, dai costi alle contropartite tecniche:

"Il "sì" di Gianluca Scamacca dà all'Inter un'enorme vantaggio rispetto a tutta la concorrenza per l'attaccante del Sassuolo. Per altro, l'ingaggio di Vlahovic toglie dai giochi la Juventus, la rivale più accreditata. Il 23enne romano è il giocatore scelto da Marotta, Ausilio e Inzaghi per raccogliere, nel tempo, l'eredità di Dzeko. Il bosniaco si è rivelato un acquisto azzeccatissimo per il dopo Lukaku, ma a marzo compirà 36 anni ed è giusto che l'Inter si guardi intorno. Scamacca per prospettive e qualità tecniche e fisiche, viene ritenuto il profilo ideale per l'attacco del domani".