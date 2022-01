Inter, Scamacca primo obiettivo. Caicedo ora, poi Dybala? E Lautaro…

L'Inter si è aggiudicata l'esterno dell'Atalanta, ma le operazioni di mercato vanno avanti per la prossima stagione

"Il club nerazzurro, che in questa sessione sta completando il reparto offensivo con una soluzione ponte, l’ecuadoriano Felipe Caicedo, ha chiaro in testa i ritocchi che andranno apportati alla rosa la prossima annata e un attaccante è sulla lista di Marotta e Ausilio. L’Inter dovrà valutare le condizioni fisiche di Dzeko che il 17 marzo compirà 36 anni. L’idea è quella di cercare un alter ego del bosniaco, una prima punta che diventi poi il suo erede. (...) Scamacca era nel mirino pure della Juventus ma la mossa Vlahovic esclude i bianconeri e i rapporti fra Marotta e Carnevali non possono che proiettare l’Inter in pole, tant’è che pochi giorni fa lo stesso ad nerazzurro ha strizzato l’occhio all’amico Carnevali", spiega Tuttosport.