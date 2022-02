Scamacca, l’Inter va forte: “E Marotta ha già scelto chi sacrificare per prenderlo”

Il Sassuolo per il suo numero 91 chiede oltre 40 milioni, troppi per l'Inter che però ha una carta da giocarsi

L'Inter non ha ormai più dubbi: è Gianluca Scamacca l'obiettivo numero uno per l'attacco del futuro. L'investimento è però molto oneroso: ragion per cui il club nerazzurro sta ragionando in queste settimane su come abbassare il valore del calciatore aggiungendo qualche contropartita. E il nome giusto, forse, è già stato individuato: "Il Sassuolo per il suo numero 91 chiede oltre 40 milioni, troppi per l'Inter che però ha una carta da giocarsi: Andrea Pinamonti. Il club emiliano, che a gennaio voleva Lucca, è interessato anche al centravanti prestato all'Empoli e Marotta potrebbe sacrificarlo per avere Scamacca. Dipenderà dalla concorrenza e dalle valutazioni".