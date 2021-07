Inter, Nandez vicino: “Scambio col Cagliari, si può chiudere con questo nome nuovo”

Si scalda sempre di più l'asse di mercato tra Inter e Cagliari per un maxi scambio che porti a Milano Nahitan Nandez

Si scalda sempre di più l'asse di mercato tra Inter e Cagliari per un maxi scambio che porti a Milano Nahitan Nandez e in Sardegna, oltre a Nainggolan e Dalbert, altri calciatori nerazzurri. A tal proposito, calciomercato.com sostiene che nell'operazione possa rientrare anche il cartellino di Andrea Pinamonti, che piace da tempo ai rossoblù. Da non sottovalutare nemmeno la candidatura di Agoumé: