Inter, se rimane Skriniar chi parte? La grande cessione può arrivare tra gennaio e giugno

"La domanda però che tutti i tifosi e non solo, si fanno, è: come farà l’Inter a chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni se non cederà Skriniar? Intanto vendendo in questa sessione, Sanchez , Pinamonti , Lazaro e qualche giovane in esubero. Poi si capirà se arriveranno proposte per titolari meno "centrali" come De Vrij o Dumfries , altrimenti la grande cessione arriverà fra gennaio e il 30 giugno 2023 (il più 60 milioni va raggiunto entro quella data), sulla scia di quanto accaduto in passato con Icardi e Hakimi venduti al Psg rispettivamente a maggio 2020 e giugno 2021. A quel punto tutti i big nerazzurri torneranno in gioco, ma intanto la stagione '22-23 sarà trascorsa", sottolinea Tuttosport.