Mercato Inter, in sede l’agente di Agoume: tante le squadre interessate, il punto

Novità per quanto riguarda il futuro di Lucien Agoume: nella giornata di oggi l’agente del giovane centrocampista francese, Djibril Niang, è stato nella sede del club nerazzurro, come testimoniato su Instagram.

Ancora da definire la prossima destinazione del talentuoso classe 2002, aggregato fin dalla scorsa estate al gruppo di Antonio Conte: tante le squadre interessate, Crotone in testa, pronte a garantirgli un importante minutaggio in Serie A. L’idea dell’Inter è quella di cederlo in prestito per garantirgli la possibilità di crescere e accumulare esperienza.