CdS – Inter, Correa complica i piani. Bloccato Sensi, affare in stand by fino a sabato

Con l'infortunio di Correa l'Inter ha fermato la trattativa con la Sampdoria per il prestito del centrocampista

"L'infortunio di Correa ha avuto come immediata conseguenza quella di stoppare (momentaneamente?) il trasferimento di Sensi alla Sampdoria. L'accordo tra i due club era già stato raggiunto sulla base del prestitp e il giocatore aveva dato il suo ok, convinto dal fatto che a Genova avrebbe giocato di più (grazie all'arrivo di Giampaolo). Così avrebbe anche potuto lottare per la convocazione a marzo per i play off della Nazionale contro la Macedonia del Nord. Adesso, invece, l'Inter ha deciso di stoppare il trasferimento almeno fino a sabato quando dovrebbe (condizionale d'obbligo) disputarsi la sfida di campionato contro il Venezia. Il match in realtà è in dubbio per gli 8 positivi tra i giocatori lagunari. Il viaggio di Sensi verso la Liguria in ogni caso per ora è stato messo in stand by", spiega il Corriere dello Sport.