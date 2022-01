Inter, che ne sarà di Sensi? “Vertice Inzaghi-Marotta-Ausilio: si è deciso che…”

C’è il racconto di un giocatore che, per via di una sua prodezza, ora si sente tirato per la giacca da una parte e dall’altra

Marco Astori

"Fermo qui. Almeno adesso, almeno per una settimana. È l’esisto di un vertice che Inzaghi, Marotta e Ausilio hanno tenuto nella pancia di San Siro subito dopo la fine della sfida di Coppa Italia con l’Empoli". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport sul futuro di Stefano Sensi. Il centrocampista è stato infatti bloccato dall'Inter dopo la sfida contro i toscani e al momento il suo passaggio alla Sampdoria sembra a forte rischio. Spiega la Rosea: "E Inzaghi? Fosse per lui, non toccherebbe nulla. E lo ha ribadito a Sensi, anche nelle ultime ore.

E qui c’è la parte più sentimentale del romanzo. C’è il racconto di un giocatore che, per via di una sua prodezza, ora si sente tirato per la giacca da una parte e dall’altra. Da Giampaolo, che gli ha fatto giungere tutto il suo apprezzamento. E da Inzaghi appunto, che però non può certo garantirgli minuti in campo. Non può farlo con nessuno, Simone. La Samp aspetta ancora: se gli esami confermano uno stop non troppo lungo per Correa, e se Inter-Venezia non aggiungerà altri guai a Inzaghi, qualcosa tra Milano a Genova può riaccendersi. Più avanti, però".