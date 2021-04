Emerson a sinistra? “Inter, proposto un altro nome di livello da 15 milioni”

Non c'è solo l'italo-brasiliano tra i nomi papabili per la corsia mancina: l'Inter starebbe valutando anche un altro profilo

E' Nicolas Tagliafico il nome nuovo in casa Inter per la fascia mancina. Lo fa il Corriere dello Sport, che spiega come l'argentino si aggiunga ai nomi papabili in casa nerazzurra per la successione di Ashley Young. Scrive il quotidiano: "L'operazione più complicata è quella del laterale mancino, ruolo raro nel Vecchio Continente. Sarà il sostituto di Young al quale non sarà rinnovato il contratto.