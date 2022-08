Sky – Skriniar, l’Inter non ha contatti col Psg da almeno 20 giorni

In attesa della conclusione del mercato, i tifosi dell'Inter sperano di poter contare sulle prestazioni di Skriniar

In attesa della conclusione del mercato, i tifosi dell'Inter sperano di poter contare sulle prestazioni di Skriniar. Il difensore slovacco è da tempo nel mirino del Psg, ma il club francese non ha finora soddisfatto le richieste dell'Inter.

Secondo Sky Sport, non ci sono stati rilanci per Skriniar. Anzi, il Psg non ha contatti con l'Inter da almeno 20 giorni, da quanto i nerazzurri hanno deciso che 50 milioni sono pochi.