Skriniar, addio già a gennaio? “L’Inter andrebbe subito su questo nome in Francia”

Sembra ormai certo l'addio a fine stagione di Milan Skriniar , che, ad oggi, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l'Inter. Ma non si esclude anche una partenza già a gennaio, con il club nerazzurro, spiega il Corriere dello Sport, che andrebbe su questo nome in Francia: "In caso di partenza di Skriniar a gennaio, l’Inter valuta l’ingaggio di un centrale low cost, senza trascurare la pista che porta a Tiago Djaló del Lilla .

Il difensore portoghese ex Milan sta facendo molto bene in Francia ed è da tempo monitorato anche dal Napoli e in Premier League. Costa sui 20 milioni di euro e la lista di corteggiatori è destinata ad aumentare. L’operazione, quindi, andrebbe fatta subito o in tempi non troppo lunghi", si legge.