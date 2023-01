Skriniar, addio a gennaio o a giugno? Inter chiara: “Il club fa trapelare che…”

Il Psg sarebbe pronto a offrire 10-15 milioni per avere subito Skriniar, un atto in nome dei buoni rapporti tra i due club

Preso atto del probabile addio di Milan Skriniar a fine stagione, l'Inter deve decidere ora se cedere subito il centrale e ricavarci qualcosa oppure se trattenerlo fino a fine anno e perderlo a parametro zero. Spiega Tuttosport: "Dalla Francia è rimbalzata questa notizia: il Psg sarebbe pronto a offrire 10-15 milioni per avere subito Skriniar, un atto in nome dei buoni rapporti tra i due club.

E, soprattutto, motivato dall’imminenza della supersfida in Champions con il Bayern, vero spartiacque per la squadra di Christophe Galtier, come sa bene Luís Campos, l’uomo che ha convinto Al-Khelaïfi ad andare in pressing su Skriniar sin dall’estate. Dall’Inter trapela la volontà di tenere Skriniar fino alla fine della stagione però per un’offerta importante, magari 20 milioni, la prospettiva potrebbe cambiare anche se si aprirebbe la ricerca a un altro centrale (difficile pensare che Simone Inzaghi accetti di arrivare a fine stagione con i soli D’Ambrosio e Darmian nel ruolo)".