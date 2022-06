Inter, per Skriniar servono 70 milioni: ecco perchè. Sarebbe cessione record

Così scrive Tuttosport: "Il difensore è in cima alla lista dei desideri del Psg, anche se pure il Chelsea, a margine dell'affare Lukaku, ha chiesto informazioni. I francesi, però, sono avanti. Hanno offerto 50 milioni più bonus, ricevendo un secco no perché l'Inter parte da una valutazione di 80 milioni. Il Psg non si è arreso, è salito 55-60 milioni più bonus ma ancora non basta. L'Inter per sedersi concretamente al tavolo e dire addio al suo centrale, vuole incassare almeno 70 milioni ed è possibile che un rilancio arrivi entro la fine di questa settimana. Che poi siano 65 più 5 di bonus semplici da raggiungere o 60+10, è un dettaglio che dovranno definire Marotta e Ausilio col nuovo ds del Psg, Campos. Ma sotto i 70 milioni l'Inter non vorrebbe scendere, anche perché con questo incasso, unito ai soldi che il club riuscirà a ricevere dalle cessioni dei giocatori in esubero, sarà possibile raggiungere gli obiettivi economici fissati e al tempo stesso chiudere le altre operazioni di mercato in programma, in primis quelle proprio per rinforzare la difesa con i nomi noti di Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina.