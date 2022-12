Sky – Skriniar, le cifre: dura per l’Inter. Portiere, Bastoni e Calhanoglu…

Skriniar è un punto fermo di questa Inter, ma non si sa se lo sarà anche dell'Inter del futuro. Il club nerazzurro ha presentato un'offerta da 6 milioni più bonus e lo slovacco non ha ancora risposto. Dal Psg può arrivare un'offerta superiore, ma anche in Premier ci sono delle squadre interessate. Non sarà semplice arrivare a una conclusione positiva per l'Inter. Vicenda non semplice da portare a casa per i dirigenti dell'Inter.