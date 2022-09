SM – L’Inter e Skriniar divisi da un milione. E il Psg è pronto a sferrare l’assalto

In casa Inter a tenere banco c'è l'infinita telenovela Skriniar, in scadenza di contratto a giugno. L'Inter offre 6,5 milioni lui ne vuole uno in più. Il Psg è pronto come un avvoltoio e garantisce ingaggio tra i 9 e i 10 e prepara un assalto invernale con offerta dimezzata rispetto ai 50-60 milioni di quest'estate. Il prezzo se l'Inter terrà duro potrebbe essere di perderlo a zero.