Repubblica – Skriniar, l’Inter teme l’offerta choc del Psg. La cifra che vuole Zhang…

"La vicenda Skriniar non è chiusa. Lo avevo fatto capire martedì mattina Galtier, l'allenatore del Psg, e lo stanno ribadendo le voci che arrivano in continuazione da Parigi a proposito di un ultimo e definitivo rilancio per il difensore slovacco. La paura dei nerazzurri, e di Marotta e Inzaghi prima di tutti, è che i francesi si presentino a Milano con i soldi in bocca, vale a dire con un'offerta che non si può rifiutare. A quel punto la palla passerebbe a Zhang, che potrebbe decidere di privilegiare la risoluzione dei problemi economici del club mettendo in secondo piano quelli della squadra", si legge su Repubblica.

"Ma qual è l'offerta che Zhang non rifiuterebbe? La soglia è 70 milioni: se la proposta parigina toccasse quel tetto, il presidente potrebbe cedere, indipendente dalla volontà di Marotta e dalle necessità di Inzaghi. Il Psg deve conoscere bene la situazione dell'Inter ed è per questo che sta giocando come il gatto con il topo: ha fatto trapelare l'intenzione di organizzare un ultimo assalto a Skriniar, ha lasciato intendere che se ne occuperà il presidente Al-Khelaïfi e ha rimandato tutto all'ultimo come per mettere la controparte spalle al muro: è per questo che all'Inter si aspettano un pericolosissimo assalto in extremis. L'ultima parola spetterà a Zhang", aggiunge il quotidiano.