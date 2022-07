Sky – Skriniar, non risulta accelerata Psg. Sanchez e Bremer…

Nessuna novità sul fronte Skriniar. L'Inter è ancora in attesa di un rilancio da parte del Psg, che finora non è arrivato

Sanchez situazione in evoluzione. Il desiderio della dirigenza e dell'allenatore è quello di avere 4 punte più un giovane da aggregare: al momento sono Lautaro, Lukaku, Correa e Dzeko. Inzaghi ieri ha detto di essere soddisfatto del mercato. In Francia si parlava di un'accelerata, ma per Skriniar è ancora tutto fermo, l'Inter attende il rilancio: con una cifra tra i 60 e i 70 milioni l'affare potrebbe chiudersi.