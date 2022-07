Sky – Skriniar, Inter non vuole scendere da quota 70. Pinamonti, sorpasso Monza

L'Inter si attende un aggiornamento per quanto riguarda la trattativa per Skriniar. Atalanta sorpassata dal Monza per l'attaccante

Andrea Della Sala

Potrebbe essere una settimana importante per l'Inter in ottica mercato. Il club nerazzurro potrebbe accelerare in alcune trattative sia in entrata che in uscita.

Secondo Sky Sport "L'Inter si aspetta che calino le pretese del Torino per Bremer (ci sarà un incontro tra l'agente e il club), ma prima deve fare cassa con Skriniar. I difensori da prendere sono due, ma tutto dipende dalla cifra che offrirà il Psg. L'Inter vuole solo cash e una cifra quanto più possibile vicina ai 70 milioni. Al momento c'è ancora distanza. Per Pinamonti il Monza ha superato l'Atalanta che non ha trovato l'accordo con l'Inter. Col mercato sontuoso che sta facendo il Monza spera di convincere l'attaccante a scegliere la loro destinazione".