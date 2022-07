SM – Skriniar-PSG, battute finali: ecco rilancio per arrivare ai 70 mln. De Vrij…

Il club nerazzurro aspetta notizie dal club parigino e secondo il tg sportivo di Italia 1 sta per arrivare una proposta convincente

SportMediaset parla di trattativa alle battute finale con l'Inter che aspetta il rilancio del PSG per Skriniar. 68 mln più bonus per arrivare alla valutazione fatta dai nerazzurri: 70 mln. Ci sarebbe poi un interesse rinnovato per de Vrij da parte del Manchester United e potrebbe arrivare nei prossimi giorni un affondo dal club inglese o da altri club della Premier.