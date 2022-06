Dalla Francia – Skriniar ha detto sì. Psg ottimista nel trovare accordo con l’Inter

Non solo arrivi in casa Inter che sta trattando col Psg la cessione del difensore slovacco che ha accettato l'offerta dei francesi

L'Inter è oggi impegnata con gli arrivi di Lukaku e Asllani, ma sullo sfondo rimangono le cessioni da mettere a segno per sistemare il bilancio. In primis quella di Milan Skriniar, da tempo nel mirino del Psg.

Secondo il portale francese Foot Mercato "Il difensore slovacco dell'Inter ha detto sì al PSG, il contratto è in regola e non resta che trovare l'accordo definitivo con il club italiano. Ma c'è ottimismo per portare a termine questa operazione".