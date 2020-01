Skriniar, sirene inglesi: c’è chi è pronto ad alzare il tiro. E l’Inter…

Milan Skriniar non sarà a disposizione nella gara contro l’Atalanta di sabato sera. Il giocatore è stato squalificato dal giudice sportivo, insieme a Barella, per somma di ammonizioni. Su di lui continuano ad arrivare voci di mercato dall’Inghilterra. Per questo il Corriere dello Sport parla di sirene inglesi e dell’interesse del Manchester City. Già in passato il club guidato da Guardiola aveva pensato a lui e si era parlato di un’offerta di 60 mln, ma l’Inter aveva rifiutato di cederlo.

I Citizens sarebbero pronti ad aumentare l’offerta, ma per ora la società nerazzurra non sembra interessata a cedere il calciatore che ha rinnovato lo scorso anno fino al 2023. “A meno che, ovviamente, non arrivi una proposta davvero irrinunciabile”, spiega il CdS.

(fonte: CorSport)