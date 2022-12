CorSera – Skriniar, situazione che può complicarsi. All’Inter non arrivati i segnali sperati

Continua la trattativa per il rinnovo del difensore in scadenza di contratto a fine stagione. Ancora non è arrivata una risposta

"Il prolungamento del contratto del difensore è una delle priorità per l’Inter: lo slovacco, in scadenza a giugno 2023, è un titolare inamovibile oltre che idolo dei tifosi, e la dirigenza non vuole lasciarselo scappare. La situazione, però, potrebbe complicarsi con il passare delle settimane. L’offerta è sul tavolo, adesso la palla passa a Skriniar. Nessuna frattura tra le parti, ma dal giocatore non sono ancora arrivati i segnali sperati. Alla porta c’è sempre il Psg, che in estate ha provato più volte a portarlo a Parigi con offerte importanti ma non soddisfacenti per l’Inter. Che adesso, però, ha bisogno di una risposta concreta", spiega il C0rriere della Sera.