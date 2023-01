Skriniar via, l’Inter ha già il sostituto: “Vale la cifra che sarebbe incassata da Milan”

L'espulsione di ieri sera contro l'Empoli e l'intervista, proprio durante la gara, del suo agente, non hanno fatto altro che peggiorare ancor di più, agli occhi degli interisti, la posizione di Milan Skriniar . Il centrale slovacco è ormai promesso al Paris Saint-Germain per la prossima stagione, ma l'Inter non disdegnerebbe di cederlo subito per ricavare qualcosa dalla sua uscita.

Spiega Il Giorno: "Se nelle casse interiste entreranno subito una ventina di milioni l’affare si farà all’istante. Altrimenti si andrà alla futura sessione. Tanto che in via della Liberazione si lavora già alla successione, per l’immediato e per la prossima stagione. Piace Tiago Djalò del Lille, un’operazione i cui valori economici potrebbero essere pari a quanto verrà incassato per lo slovacco se dovesse andare via subito. L’obiettivo più a lungo periodo è Scalvini, scuola Atalanta, ma sarà necessario raddoppiare la posta e superare un’agguerrita concorrenza".