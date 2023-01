Skriniar via subito se arrivano 15-20 mln: “E l’Inter ha già scelto su chi investirli”

"L’attualità è Inter-Empoli, che potrebbe anche essere l’ultima a San Siro di Skriniar con l’Inter". Così La Gazzetta dello Sport sulla situazione legata al centrale slovacco, in scadenza a giugno con i nerazzurri ma che potrebbe partire già in questa sessione di mercato. Con la società di viale della Liberazione, si legge, che avrebbe già un piano B: "Perché ciò si trasformi in realtà è necessaria la cessione al Psg già in questa finestra di gennaio, un’eventualità possibile ma non scontata.