Sky – Handanovic, futuro incerto. Sommer? Due top club insidiano l’Inter

Il futuro del capitano dell'Inter è incerto, per questo il club nerazzurro sta cercando un altro portiere per la prossima stagione

Non c'è solo Skriniar tra i giocatori dell'Inter in scadenza di contratto. Tra i tanti c'è anche Handanovic che è stato scavalcato da Onana e che potrebbe dire addio all'Inter al termine di questo campionato.

"Futuro incerto per Samir Handanovic. L'Inter ha scelto Onana per affidargli la porta del futuro e il capitano nerazzurro sta chiudendo la sua stagione ormai da secondo. Per la prossima stagione gli occhi dei nerazzurri sono caduti su Yann Sommer, portiere svizzero classe '88, che terminerà il suo contratto a fine stagione con il Borussia Monchengladbach. Un profilo ideale che però potrebbe avere richieste anche da top club come Manchester United e Bayern Monaco sempre come alternativa al titolare. Si attende di capire quali siano le intenzioni di Handanovic", riporta Sky Sport.