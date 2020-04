Sky – Icardi, si va verso il riscatto da parte del Psg. E non risulta clausola alla Salah

Il futuro di Mauro Icardi dovrebbe essere ancora al Psg. E’ quanto riferisce Sky Sport, secondo cui non esisterebbe alcuna clausola che permetterebbe a Icardi di rifiutare il trasferimento.

“All’Inter giungono segnali positivi in merito al riscatto del cartellino di Icardi dal Psg. Negli ultimi giorni si è parlato di una clausola che permetterebbe all’argentino di rifiutare il riscatto da parte del suo attuale club – come successo a Salah ai tempi della Fiorentina –, scenario che però all’Inter non risulta. Secondo le informazioni in possesso del club nerazzurro, infatti, Icardi avrebbe già firmato il contratto che lo legherebbe al Psg in caso di futuro riscatto da parte del club”, riferisce Sky.