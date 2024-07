L'infortunio di Buchanan in Nazionale obbliga l'Inter a tornare sul mercato in difesa: il club ha le idee chiare

"Da quando si è fatto male Buchanan, l'Inter sta cercando un giocatore. Abbiamo capito che l'Inter si sta orientando a comprare un centrale, un braccetto. A sinistra giocano Carlos Augusto e Dimarco, a destra Darmian e Dumfries. Sugli esterni l'Inter sarebbe a posto, ci sono interessamenti su De Vrij. L'Inter su Buongiorno ha sempre avuto una buona opinione, Buongiorno deve decidere se aspettare l'Inter che non ha la possibilità economica che ha il Napoli o accettare il Napoli visto che la trattativa è molto avanzata ma non c'è ancora l'accordo definitivo. L'Inter però deve cedere per prendere Buongiorno"