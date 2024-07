Accordi totali tra Inter e Genoa per l'arrivo di Josep Martinez in nerazzurro: Sky conferma, giovedì le visite mediche

Accordi totali tra Inter e Genoa per l'arrivo di Josep Martinez in nerazzurro. Sky Sport conferma quanto anticipato da FCIN1908.it: giovedì ci saranno le visite mediche del portiere spagnolo, in arrivo dal Grifone. Intesa raggiunta tra le parti: diventerà il nuovo vice Sommer.