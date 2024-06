L'Inter sta programmando il mercato per il presente, ma anche per il futuro. Come riporta Sky, infatti, il club nerazzurro è interessato a GiovanniLeoni, difensore classe 2006 della Sampdoria che lo ha riscattato dal Padova per 1.5 milioni di euro. L'idea di Marotta e Ausilio sarebbe quella di lasciarlo in Liguria un'altra stagione.