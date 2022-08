Sky – Inter, il prescelto è Akanji: pronta l’offerta per il Borussia Dortmund

L'Inter, quindi, ha intenzione di stringere per il difensore del Borussia Dortmund dopo aver perfezionato la cessione di Casadei al Chelsea

Cesare Casadei è pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus. Una cessione importante che può portare i nerazzurri a stringere per Manuel Akanji. E' quanto sostiene Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

"Adesso è pronta l'offerta al Borussia Dortmund: i nerazzurri dovranno aspettare il via libera di Zhang per poter portare avanti il proprio piano per rinforzare la difesa", scrive Di Marzio.