Sky – Inter, rammarico Leao: Ausilio lo aveva chiuso nel 2019, mancava la firma

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Matteo Barzaghi, giornalista, ha raccontato un retroscena di mercato riguardante l'Inter e Rafael Leao, protagonista del derby di stasera: "In casa nerazzurra ci sarà rammarico anche in merito al mercato: l'Inter tre anni fa aveva preso Leao, mancava solo la firma. Saltò alla fine perché andò su altri obiettivi con Conte: Ausilio era arrivato per primo, lo aveva già chiuso. Anche Giroud è stato a lungo un promesso sposo dell'Inter, anche quando Inzaghi arrivò in nerazzurro provò a prenderlo".