Di Marzio: “Lautaro-Barça, ecco cosa serve. Conte, parole hanno lasciato il segno. Messi? Ad oggi…”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e delle ultime novità in casa nerazzurra: “Eriksen? È arrivato a gennaio. Non ho segnali di partenze. Lautaro? In standby la trattativa col Barcellona. I catalani devono vendere 2/3/4 giocatori per poter fare operazioni in entrata: fino a quel momento non possono presentarsi dall’Inter con un’offerta seria“.

Il giornalista ha parlato anche delle voci su Lionel Messi: “Decide lui il suo futuro e non le squadre che vogliono comprarlo. Se arrivasse un’apertura, l’Inter sarebbe pronta a prendere. Ad oggi non sono arrivate aperture. Rispetto a Ronaldo ama meno la competitività: sta bene a Barcellona. Non avverto segnali di cambiamento“.

Infine la situazione legata al futuro di Antonio Conte: “Un chiarimento sarà necessario. Le sue dichiarazioni sono state pesanti nei confronti dei dirigenti. Hanno lasciato il segno. È importante la presenza di Zhang jr, che vedrà Conte alla fine dell’Europa League“.