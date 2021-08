Sky Sports UK: “Chelsea vuole Lukaku a tutti i costi. Ecco l’offerta che può piegare l’Inter”

I blues vogliono un super bomber e dopo il no del Borussia Dortmund per Haaland hanno virato verso l'attaccante dell'Inter.

Il Chelsea non si fermerà e continuare la sua rincorsa verso Romelu Lukaku. I blues vogliono un super bomber e dopo il no del Borussia Dortmund per Haaland hanno virato verso l'attaccante dell'Inter. I nerazzurri continuano a rifiutare ma la partita non è ancora chiusa.