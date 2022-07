Sky – Inter, il Torino vuole comprare Casadei. I granata lo vogliono fortemente

Assalto Torino a Cesare Casadei, stellina dell'Inter Primavera campione d'Italia. Il giovane centrocampista è finito prepotentemente nel mirino dei granata, che spingono per averlo.

"Interessa davvero tanto il giovane Cesare Casadei, di proprietà dell'Inter, per cui il Torino vuole fare un'offerta. La trattativa si aprirebbe anche a prescindere dai possibili risvolti nerazzurri per il difensore brasiliano Bremer - anche se un'inserimento di Bremer nella trattativa renderebbe presumibilmente tutto più semplice. I granata, però, vogliono proprio comprare il giovane talento della Nazionale Under 19", scrive oggi Gianluca Di Marzio.