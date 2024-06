Focus sul centrocampista dell'Inter che si sta mettendo in evidenza anche con la maglia della nazionale azzurra

E' Nicolò Barella il volto dell'Italia all'Europeo di Germania. Il folletto nerazzurro ha deciso la sfida con l'Albania con un un grande gol e si prepara a essere riferimento per i compagni anche nei prossimi match, con in mano le chiavi del centrocampo della nazionale. Su di lui si sofferma anche SPort Mediaset questo pomeriggio:

"Leader e trascinatore, anche se non capitano. Ma è solo questione di presenze. Nell'Italia c'è Donnarumma, con 9 partite in più, nell'Inter invece Lautaro ha 50 gettoni in più. Le superpotenze di tutta Europa sono sulle sue tracce, anche se l'Inter lo ha appena blindato fino al 2029. Se lo gode ora Spalletti, se lo gode tutta Italia".