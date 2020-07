SM – Inter-Messi, Conte non trascura il boomerang emozionale. L’equilibrio può cambiare…

La dirigenza smentisce, i tifosi ci credono. E le parole di Marotta, lo stesso che riuscì a portare Cristiano Ronaldo alla Juventus strappandolo al Real Madrid, fanno sognare i nerazzurri. Sport Mediaset fa il punto sulle voci che accostano Lionel Messi all’Inter.

“Di quel magico gioco di ombre cinesi sono nel mondo i maestri e anche se il freddo e necessario realismo delle istituzioni interiste parla di fantasie, quella sagoma proiettata sul simbolo di Milano e messa in rete ufficiale di Suning per presentare la gara con il Napoli evoca suggestioni affascinato ed innominabili. “Più facile spostare il duomo che portare Messi da noi” liquida Conte, impegnato sui suoi obiettivi e non trascurando il boomerang emozionale che un gossip così può generare nei fragili equilibri dei suoi. Utopistico Il sigillo che aggiungerà Marotta. Eppure continuano a chiedersi i sognatori: “Può un’operazione di marketing di una società della famiglia Zhang essere così casuale?”. Di certo Suning dovrebbe scegliere un investimento XXL, oggi fuori dalla portata del budget a disposizione di Ausilio e Marotta, che curiosamente riascoltando ciò che dichiarava nelle settimane prima dell’arrivo CR7 alla Juve usava lo stesso vocabolario. La ‘Pulce’, che ovviamente tace, è in rotta di collisione con il presidente Bartomeu, che rassicura sulla volontà di chiudere la carriera a Barcellona, non ha mai alimentato ipotesi d’addio. Guadagna 50 milioni netti a stagione e per tutelarli, grazie a una fiscalità più vantaggiosa, suo padre si trasferirà presto a Milano. Quello che dovrebbe succedere è che questo trasferimento cambi qualche equilibrio“.

(Fonte: Sport Mediaset)