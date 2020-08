Pedullà: “Smalling? Inter-United, rapporto eccellente. E occhio a due nomi possibili in uscita”

La Serie A su Chris Smalling. Il centrale inglese non è stato riscattato dalla Roma, che non ha trovato un accordo con il Manchester United. E ora diversi club italiani, nonostante la sua volontà di tornare nella capitale, corteggiano il difensore dello United.

“Chris Smalling vuole sempre la Roma – scrive Alfredo Pedullà -, i recenti post social lo hanno confermato. Nel frattempo i sondaggi di altri tre club italiani ci sono già stati, come da noi anticipato lo scorso 27 luglio.

Ma c’è da fare un bel distinguo: la Juve è molto ben coperta in quel ruolo, il Napoli deve prima cedere Koulibaly, mentre l’Inter potrebbe avere in uscita Godin o Skriniar e ha rapporti eccellenti con il Manchester United come certificato dalle operazioni Lukaku e Sanchez. Quindi, ora tocca alla Roma che è in attesa dell’insediamento della nuova proprietà e che, nel caso di Smalling, dovrà presto entrare in azione per non rischiare di perderlo.