Roma, doppia offerta per il rinnovo di Smalling. Pericolo Inter, ma nessuna offerta al rialzo

"La Roma va sotto a Smalling. Il club giallorosso è intenzionato a proseguire il rapporto con il difensore inglese, ma non parteciperà a nessuna offerta al rialzo. Il club è disponibile a discutere il rinnovo del contratto prima ancora di raggiungere il limite di presenze per prolungare automaticamente il contratto. Tiago Pinto offrirà a Smalling due soluzioni: la prima con il rinnovo per un anno, alle stesse cifre attuali, in base alla clausola che può essere esercitata dopo il 50 per cento di presenze stagionali; la seconda prevede un prolungamento di due anni a cifre più basse, poco meno di tre milioni l’anno. La Roma non vuole arrivare a fine stagione, è rimasta scottata dal caso Mkhitaryan, che dopo aver aspettato tanto si accordò con l’Inter. Il difensore è disponibile a restare, ma dipenderà dall’offerta economica, vuole capire a quanto potrà arrivare la società giallorossa", riporta il Corriere dello Sport.