IL PARI COL GENOA - " Hanno pareggiato la prima partita in Serie A col Genoa si, ma è solo la prima partita no? Hanno inserito alcuni nuovi giocatori, sono convinto che faranno di nuovo una grande stagione”.

GLI OLANDESI - "Dumfries e De Vrij in nazionale hanno fatto entrambi benissimo. Dumfries, si diceva che dovesse essere ceduto. Sì, non è il titolare assoluto, ma credo che sia un ottimo terzino. Sapete come possono essere i giocatori quando non giocano: iniziano a lamentarsi e vogliono andarsene. De Vrij ha fatto benissimo agli Europei e sicuramente rimarrà all'Inter ancora un paio d'anni, forse Dumfries quest'anno o l'anno prossimo probabilmente se ne andrà”.