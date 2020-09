La Spal sogna il doppio colpo in casa Inter. La società, appena retrocessa in Serie B, si è presentata nella sede dell’Inter con il dg Andrea Gazzoli, il ds Giorgio Zamuner e Ivone De Franceschi per cercare di strappare ai nerazzurri i prestiti di Pirola e Sebastiano Esposito. Entrambe le trattative sono ben avviate.