Sky – Mossa Inter per Spinazzola, la Roma alza il muro. Domani ulteriori accertamenti

Spinazzola-Inter affare in corso che però riserva qualche piccola sorpresa. Nella giornata odierna il giocatore della Roma si è sottoposto alle consuete visite mediche – naturalmente passate – ma nella giornata di domani dovrebbe esserci un’ulteriore accertamento richiesto dalla società nerazzurra. Questo il commento di Gianluca di Marzio durante “Calciomercato – l’originale”: “Domani mattina Spinazzola dovrà sottoporsi a un test per verificare la sua condizione visto che Conte vorrebbe utilizzarlo immediatamente, le visite mediche sono state superate però l’Inter vuole sottoporre il giocatore ad un nuovo test ed ha provato anche a cambiare le carte in tavola chiedendo alla Roma la possibilità di esercitare un diritto di riscatto invece che un obbligo ma dai giallorossi ha trovato un muro ed è una situazione che ha generato un po’ di tensione – visti gli accordi in essere – ma che dovrebbe risolversi nella giornata di domani”