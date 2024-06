Inter, notizia positiva per lo stadio: rieletto Ferretti sindaco di Rozzano

Sarà ancora Gianni Ferretti il sindaco di Rozzano: non cambierà l’interlocutore con cui parlerà l’Inter per il tema nuovo stadio

Sarà ancora Gianni Ferretti il sindaco di Rozzano. Dunque, non cambierà l’interlocutore con cui parlerà l’Inter per il tema nuovo stadio. Appoggiato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Italia Viva e da una Lista Civica, è in netto vantaggio, con una percentuale del 65%, sul candidato del centro-sinistra Giuseppe Foglia (fermo al 27%): impossibile il ribaltone secondo Mediaset (siamo a metà seggi scrutinati).