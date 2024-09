La questione stadio a Milano sembra finalmente delinearsi: Inter e Milan proseguiranno la loro convivenza. Lo conferma oggi il Corriere della Sera, che scrive: "Quello che è certo è che è definitivamente tramontata l’idea di costruirsi ciascuno la propria casa . Le due società hanno fatto i conti da tempo: troppo alto l’investimento per un nuovo stadio (circa un miliardo), troppo bassi i ricavi, anche per via dei prezzi dei biglietti che (pur già costosi a Milano rispetto al mercato italiano) restano comunque decisamente più bassi in confronto ad altri Paesi, ad esempio l’Inghilterra.

E quindi convivenza sarà: anche se non tutti i tifosi saranno entusiasti davanti a questa prospettiva, è la decisione che le proprietà considerano la più razionale per due realtà decisamente omogenee, per numero di spettatori (circa 70mila), abbonati (40mila), numero di posti business o vip, quelli più remunerativi, che ci si pone come obiettivo per il nuovo impianto (circa 13mila)".