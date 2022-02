Serie A, stagione 22-23 dal 14 agosto. In Coppa Italia abolito doppio gol in trasferta

La prossima stagione comincia a metà agosto e nella Coppa Nazionale la regola si uniformerà alle Coppe Europee

Assemblea di Lega Serie A questa mattina in via Rossellini. All'incontro hanno preso parte tutti i 20 club. Il vicepresidente Percassi ha informato i partecipanti su due decisioni di carattere sportivo assunte nell'ultimo consiglio di Lega . La data dell'inizio della prossima stagione e una regola nuova introdotta nella Coppa Italia.

La stagione 22-23 comincerà il 14 agosto e in Coppa Italia verrà modificata la regola del doppio gol in trasferta (in vigore ancora nella stagione attuale), in uniformità con quanto avviene nelle coppe europee.